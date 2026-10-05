“Pensé que era gay": Pascal Nadaud recuerda sus experiencias de juventud en La Granja VIP (VIDEO)

La dinámica del “Confesionario” en La Granja VIP Segunda Temporada sigue dando de qué hablar. Y esta vez, el que se atrevió a compartir uno de sus más grandes secretos, fue Pascal Nadaud, que contó sobre la época en la que se cuestionó sus gustos, ya que por su personalidad había personas que creían que le gustaban los hombres. No obstante, afirmó que una vez que experimentó, comprobó que sí es heterosexual y que no necesita “portarse como macho” para que se note.