¡Se encendió el ring! Pimpinela Escarlata se enfrenta con FUERTES contrincantes sobre el ring en La Granja VIP
El Granjero Pimpinela, quién es uno de los luchadores más importantes en México enfrentó una importante pelea sobre el ring.
Pimpinela peleo sobre el ring contra 4 contrincantes: con rechazo, carencia, miedo, soledad. Mientras que Pascal y Mono se unieron a la pelea para apoyar a su compañero. El momento estuvo lleno de marometas, vueltas al aire, saltos y golpes y sobre todo la euforia de todos los Granjeros.