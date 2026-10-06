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Pimpinela escoge a Dualistas para los Granjeros que van al Duelo de Nominación de La Granja VIP; una decisión decisiva

Pascal e Ivonne se van al Duelo de Nominados en La Granja VIP, pero Pimpinela tiene el poder de escoger a los duelistas para cada uno de los Granjeros

Pimpinela al ser el acompañante del Capataz es sorprendida al tener que escoger a los ayudantes de los duelistas, quienes no estarán en riesgo pero deberán hacer lo mejor para que Ivonne o Pascal no vayan a la Tabla de Nominaciones de La Granja VIP.

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