Pimpinela escoge a Dualistas para los Granjeros que van al Duelo de Nominación de La Granja VIP; una decisión decisiva
Pascal e Ivonne se van al Duelo de Nominados en La Granja VIP, pero Pimpinela tiene el poder de escoger a los duelistas para cada uno de los Granjeros
Pimpinela al ser el acompañante del Capataz es sorprendida al tener que escoger a los ayudantes de los duelistas, quienes no estarán en riesgo pero deberán hacer lo mejor para que Ivonne o Pascal no vayan a la Tabla de Nominaciones de La Granja VIP.