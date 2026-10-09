En pleno ring: Pimpinela Escarlata recuerda el día que se enteró del fallecimiento de su padre (VIDEO)

Pimpinela Escarlata recordó el fallecimiento de su padre, quien perdió la vida cuando aún era adolescente. En una conversación con Pascal Nadaud y Mario “Mono” Osuna, el luchador mexicano confesó que recibió la pésima noticia mientras se encontraba peleando encima del ring, acción que lo golpeó muy duro en ese momento, aunque también reconocío que lo fortaleció.