¡Qué relajo! Los Granjeros encontraron una forma bastante peculiar para regresar a los cerditos a su área

Fernando Lozada y Pascal protagonizaron uno de los momentos más graciosos de La Granja VIP, luego de que tuvieron que perseguir a los cerditos para conseguir que regresaran a su área. Los animales se encontraban fuera de su espacio y, al parecer, no tenían ninguna intención de volver.

Los granjeros tuvieron que ingeniárselas para guiarlos de regreso, haciendo ruido y siguiéndolos de un lado a otro mientras los cerditos intentaban escapar. La peculiar escena provocó risas entre quienes presenciaron el momento, pues Fernando y Pascal prácticamente tuvieron que corretearlos hasta conseguir que entraran nuevamente a su lugar. Una tarea del campo que terminó convirtiéndose en todo un espectáculo.