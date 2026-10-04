¿Ya sabe que se va? Fernando Lozada sorprende con INESPERADA despedida

A pocas horas de la eliminación de este domingo en La Granja VIP, Fernando Lozada protagonizó uno de los momentos más emotivos antes de conocer el resultado de la gala. El participante aprovechó parte del sábado para visitar a los animales de la granja y despedirse de ellos, consciente de que su permanencia en la competencia estaba en juego. Fernando recorrió distintos espacios y pasó un tiempo considerable junto a los animales. Se acercó a los borregos, las vacas y otros de los animales de la granja, dedicándoles atención y cariño antes de regresar con sus compañeros.

Fer Lozada revela qué sería lo que más extrañaría

Más allá de la competencia, Fernando ha construido un vínculo especial con los animales durante su estancia en La Granja VIP. Por ello, antes de la eliminación decidió disfrutar de algunos momentos con ellos y despedirse, ante la posibilidad de que este domingo tenga que abandonar el reality.

El participante reconoció que una de las cosas que más le dolería de salir sería precisamente dejar atrás a los animales que ha cuidado y acompañado durante estas semanas. Para Fernando, no se trata únicamente de una parte de las labores diarias, sino de una experiencia que terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más significativos de su paso por la competencia.

Mientras convivía con ellos, dejó ver la importancia que tienen para él y expresó que le dolía pensar que, si resultaba eliminado, posiblemente ya no tendría la oportunidad de volver a verlos. El momento ocurrió antes de la gala de este domingo, cuando Fernando todavía desconoce cuál será la decisión del público y si continuará una semana más dentro de la granja.

Ahora, su despedida adquiere un significado especial, pues esta noche se conocerá si tendrá que decir adiós definitivamente a sus compañeros, a la vida dentro del reality y también a los animales con los que compartió buena parte de sus días.

La eliminación determinará su futuro en la competencia, pero, independientemente del resultado, Fernando ya dejó claro que dejar a los animales sería una de las pérdidas que más le costaría enfrentar si su aventura en La Granja VIP termina este domingo.