“Ya llevas varias": Rafa Mercadante ENFRENTA a Ivonne Montero por darle la espalda en La Granja VIP (VIDEO)

Las actitudes de Ivonne Montero no tienen nada contento a Rafa Mercadante, en especial porque dijo que quería que él fuera eliminado de La Granja VIP. Así que para tratar de solucionar este conflicto, buscó hablar con ella y en lugar de arreglar las cosas, terminaron reclamándose la falta de sinceridad que han mostrado y el conductor hasta le reprochó que de frente lo trate bien y luego termine traicionándolo.