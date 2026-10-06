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“Ya llevas varias": Rafa Mercadante ENFRENTA a Ivonne Montero por darle la espalda en La Granja VIP (VIDEO)

A Rafa no se le olvida que Ivonne dijo que lo quería fuera de La Granja VIP y se armó de valor para tratar de aclarar qué es lo que tiene en su contra.

Las actitudes de Ivonne Montero no tienen nada contento a Rafa Mercadante, en especial porque dijo que quería que él fuera eliminado de La Granja VIP. Así que para tratar de solucionar este conflicto, buscó hablar con ella y en lugar de arreglar las cosas, terminaron reclamándose la falta de sinceridad que han mostrado y el conductor hasta le reprochó que de frente lo trate bien y luego termine traicionándolo.

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