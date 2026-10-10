Rafa Mercadante le confiesa a “El Mono” Osuna su mayor frustración artística en La Granja VIP

Durante una plática con El Mono en La Granja VIP, Rafa Amiradamente habló sobre una de las mayores frustraciones de su carrera artística: no haber logrado consolidarse como cantante. Aunque ha desarrollado una trayectoria como conductor y actor, reconoció que le habría gustado destacar en la música y no quedarse únicamente como telonero.

El participante también expresó que siente que su imagen quedó encasillada en la conducción, al punto de que, según comentó, en México muchas personas ya ni siquiera recuerdan su faceta como actor. Su confesión dejó ver una parte de sus aspiraciones profesionales que no siempre ocupa los reflectores.