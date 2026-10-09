"¡Eres tonto!": Niurka EXPLOTA contra Rafa Mercadante por poner en riesgo sus estrategias en La Granja VIP

Niurka está siendo uno de los personajes más polémicos de La Granja VIP Segunda Temporada. Y es que a pesar de su imponente personalidad y los pleitos que ha tenido con otros Granjeros, está armando estrategias que nadie ha podido descifrar del todo, pero que constantemente se ven amenazadas porque Rafa Mercadante es muy indiscreto, por lo que no le quedó otro remedio que reclamarle su comportamiento.

Todo pasó porque el conductor quería ponerse a platicar sobre la Salvación que se ganó Ivonne Montero, pero le dijeron que después y él insistió. Fue en ese momento que la vedette le pidió que guardara silencio y le recordaron que debe aparentar que sigue sin dirigirse la palabra con Natalia Alcocer, solo que su insistencia en protegerla les complica las cosas.

"¡Es que eres tonto! Hablas delante de la gente y estás hablando de más, estás exhibiendo. Bájale 20 rayitas. Estás obsesionado con salvar a Natalia", dijo furiosa "Mama Niu", como los Granjeros la llaman de cariño.

Rafa Mercadante terminó regañado por Niurka en La Granja VIP|ESPECIAL

¿Por qué Niurka se enojó con Rafa Mercadante? El duro reclamo en La Granja VIP

Aunque Rafa trató de defenderse, Niurka se enojó más y le dijo que no sabe escuchar, por lo que constantemente los pone en aprietos y evita que puedan prevenirse para los ataques del equipo de Manelyk en La Granja VIP Segunda Temporada. Además, le reprochó que por estar distraídos, no le pudieron dar la vuelta a las nominaciones y terminaron 5 de sus aliados en la tabla de nominados.

"Escucha, necesitas aprender a escuchar. Por eso es que la cag*m*s, por actuar visceralmente. Todo el mundo se le fue a esta (Natalia), cuando pudimos descifrarlos a ellos. Sin querer ahorita somos cinco de nosotros, todo sin querer", sentenció la llamada "mujer escándalo".

Niurka Marcos ADVIERTE a Rafael Mercadante en La Granja VIP: “Tienes que escuchar más, estás obsesionado con salvar a Natalia Alcocer”

¿Niurka y Natalia Alcocer fingieron su pelea en La Granja VIP?

Un detalle que no pasó desapercibido del regaño que le propinaron a Rafa Mercadante por indiscreto, fue el hecho de que parecía que Natalia sí es parte de la alianza con Niurka, cuando hace apenas unos días tuvieron fuertes peleas en La Granja VIP. El comentario que está desatando sospechas en redes sobre que todo fue fingido, llegó cuando "La Vikinga" le advirtió al conductor de TV que deben hacerle creer a los demás que no se hablan y le hizo señas para que nadie se enterara.