“Quedó en ridículo": Revelan la verdadera razón por la que el equipo de Manelyk salvó a Mónica en La Granja VIP

El poder del Huevo Dorado en La Granja VIP Segunda Temporada lo cambió todo y Mono Osuna usó su beneficio para sacar a Mónica Escobedo de la tabla de nominados. Este movimiento tomó a varios Granjeros por sorpresa, pero Azalia le confesó a Ivonne Montero que no lo hicieron porque la consideren de su equipo, sino porque en su estrategia tenían en la mira a Julio Camejo y Natalia Alcocer fue nominada por Manelyk, así que ella era su única opción para tratar de eliminar a uno de sus rivales.