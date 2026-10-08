“Quedó en ridículo": Revelan la verdadera razón por la que el equipo de Manelyk salvó a Mónica en La Granja VIP
Mónica Escobedo se emocionó porque el Mono Osuna decidió sacarla de la tabla de nominados de La Granja VIP, pero no se imagina cuál fue su motivación.
El poder del Huevo Dorado en La Granja VIP Segunda Temporada lo cambió todo y Mono Osuna usó su beneficio para sacar a Mónica Escobedo de la tabla de nominados. Este movimiento tomó a varios Granjeros por sorpresa, pero Azalia le confesó a Ivonne Montero que no lo hicieron porque la consideren de su equipo, sino porque en su estrategia tenían en la mira a Julio Camejo y Natalia Alcocer fue nominada por Manelyk, así que ella era su única opción para tratar de eliminar a uno de sus rivales.