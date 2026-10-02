Pimpinela DESPERTÓ, por primera vez encaró a Manelyk y a Kunno y les grito de TODO

Pimpinela Escarlata se había mostrado muy temeroso en las dinámicas de La Granja VIP que implican enfrentarse cara a cara. Por ejemplo, normalmente pide consejos en los miércoles de Asamblea para saber por quién votar y sufre al mencionar a alguien. No obstante, este jueves de Salvación sorprendió a todos al echarle tierra a Kunno y Manelyk.

Por primera vez el luchador fue frontal y no se guardó nada. Luego de haber pasado 48 horas atado, literalmente, a Kunno, le dijo que tras observarlo con detenimiento comprendió que son personas muy diferentes. "Yo estoy aquí como luchador porque la humildad es la base del éxito, somos muy diferentes”, dijo Pimpi.

El influencer lo llamó borrega y le aseguró que solamente estaba haciendo lo que los demás le habían dicho pero que, al menos, en esta ocasión estaba siendo frontal. Dicha declaración enojó al luchador.

Pimpi le respondió que no le aconsejó nadie y afirmó a Kunno que le dan flojera sus conversaciones. El influencer replicó que da más flojera él porque se la pasa dormido, pero Pimpinela no se quedó callado y le dijo “me la pasó trabajando pero no quiero robar cámara como tú lo haces. Cuando estuvimos juntos 24 horas yo aprendí de ti pero siempre querías robar cámara y yo no”.

Pimpinela también se fue contra Manelyk González

Cuando Kristal Silva le cuestionó a Pimpinela Escarlata si era consciente de que al echarle tierra a Kunno afectaba también a Manelyk dejó en claro que sí sabía que era una votación para la pareja y también se fue en contra de la reina de los realities.

Y es que Mane le dijo que se sentía sorprendida porque parecía que Kunno y él habían tenido una buena relación y no entendía en qué momento cambió todo.

El luchador aprovechó para recriminarle que en la primera semana tuvo la intención de ofrecerle una disculpa por haber hablado mal de ella a sus espaldas, pero Mane lo ignoró, "tú crees que no sentí feo de que me despreciaras".

Por último, el luchador les dijo que no le interesa hablar con ellos y los llamó locos, “siempre quieren tener la razón, por eso se unen los dos, porque son las peores víboras doble cara” sentenció Pimpi.