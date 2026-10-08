“P1nch3 traidora": Señalan a Natalia Alcocer por no respetar una tregua en La Granja VIP (VIDEO)
A pesar de que Azalia hizo un acuerdo con Natalia para protegerse, no le gusta que la cuestione por todo y se niega a ponerse en contra de su propio equipo.
Las estrategias de Natalia Alcocer en La Granja VIP Segunda Temporada ya empezaron a causarle molestias a Azalia Ojeda, con la que apenas hace unos días hizo un pacto para avanzar en la competencia. Esto porque a “La Negra” le molestó que la actriz le reclamara por no avisarle que Manelyk la nominaría directamente, poniendo su lealtad en duda y tachándola de “traidora”, sin importarle que ella sí cumplió su parte del trato y no le dio ni un solo punto.