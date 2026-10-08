“No son los dueños de La Granja VIP": Natalia Alcocer apunta contra los Granjeros que se ensañan con los “débiles”

Las tensiones en La Granja VIP Segunda Temporada son cada vez más intensas, en especial desde que quedó claro que uno de los bandos es mayoría y que siempre irán directo por sus rivales. Y si alguien ya lo está experimentando en carne propia, es Natalia Alcocer, que tuvo una plática muy seria con Rafa Mercadante y le pidió que ya entendiera que los están haciendo protagonistas del show por la forma en que los tratan los demás.

Así que a sabiendas que podría ser la 5ta eliminada, no quiso dejar pasar la oportunidad de explicarle a sus aliados que necesitan creérsela y no dejar que los comentarios del equipo contrario los afecten. Esto porque desde su perspectiva, Natalia ya se dio cuenta de que Manelyk y su bloque parecen estar ensañados con ellos con el pretexto de que nunca hacen nada, solo porque creen tener más poder en la competencia.

"No va a cambiar hasta que no se den cuenta de quiénes los protagonistas. Hasta a la Pimpi que no hace nada se la traen a pan y v*rg* diario toda esa gente. Entonces ya, ellos no son los dueños de La Granja VIP. Ellos nos necesitan a nosotros. Y si yo me voy, tienen que darse cuenta y entender que los protagonistas son ustedes, no ellos", dijo "La Vikinga" y hasta insinuó que hay integrantes que "le tienen miedo" a Mane y por eso le siguen las jugadas.

Quiénes son los nominados de La Granja VIP y por qué Natalia subió a la tabla aunque no tuvo votos

Luego del Miércoles de Asamblea en el que se dijeron de todo y donde Mónica fue la que más puntos negativos acumuló, solo que se salvó gracias a una Herradura que usó el Mono Osuna, la tabla de nominados en La Granja VIP para la eliminación del 11 de octubre, quedó de la siguiente manera:

