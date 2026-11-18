La competencia dentro de La Granja VIP cada vez se pone más intensa pues al quedar pocos Granjeros las tensiones aumenten cada día vez más y La Asamblea de este miércoles dejó a todos sin palabras ya que con ella se determinó quienes están tentativamente dentro de la Tabla de Nominación y se juegan su participación. Además, recuerda que puedes votar a partir de que terminó La Asamblea del miércoles y hasta el domingo de eliminación.

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Por el momento, Mario “Mono” Osuna, Kevyn “Bicolor” Contreras, Kunno, Niurka Marcos e Ivonne Montero son quienes están en riesgo de abandonar La Granja VIP. Sin embargo, la lista todavía puede transformarse con las decisiones y suerte que se presenten durante los próximos días en el Juego de la Salvación y La Traición.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP en la semana 11?

El primero en quedar en la tabla fue Mario “Mono” Osuna, luego de que Rafael Mercadante utilizara El Legado antes de abandonar la competencia. El conductor y actor decidió dejar directamente nominado al exfutbolista, por lo que perdió la oportunidad de participar en el Juego del Capataz.

El segundo lugar fue para Kevyn “Bicolor” Contreras, quien perdió el Duelo de Nominación frente a Niurka Marcos durante la Gala del martes.

Este miércoles, en la Asamblea se sumaron los nombres de Niurka Marcos e Ivonne Montero luego de acumular varios puntos donde los demás Granjeros expresaron el por qué quieren que quede fuera de la competencia. Al conocer a los nominados las votaciones ya se abrieron y ahora el público juega un papel importante para poder salvar a uno de ellos y no se convierte en el próximo en decir adiós durante la Gala de eliminación del domingo.

¿Cómo VOTAR por mi Granjero favorito?

Una vez que se da a conocer la lista de los Granjeros nominados el público podrá comenzar a votar para que su participante favorito no abandone la competencia y continúe haciendo sus estrategias y enfrentamientos, así que para comenzar a dar tus puntos y salvarlo de la eliminación del domingo visita la página oficial para comenzar a votar. Si eres nuevo y no sabes cómo hacerlo déjanos decirte que votar es sencillo ya que se hace desde el sitio web de La Granja VIP o desde la aplicación TV Azteca En Vivo ingresando a la sección de votaciones de La Granja VIP y ahí comienza el proceso. Otra alternativa rápida y directa es dando DANDO CLICK AQUÍ.

Cuando ingreses a la página revisa la lista de nominados y busca el nombre de tu Granjero favorito. Después selecciona el nombre del participante que quieres apoyar. A lado de su nombre aparece una cruz ahí se presiona y se dan los votos que desees dar, recuerda que deben ser 10, esos mismo se pueden dar a una sola persona o repartirlos entre varios, siempre y cuando en total sean 10.