El título de “El Más Gallito” es un beneficio que todos desean en La Granja VIP, pero para ello el público debe escoger a quién dio mejores réplicas durante La Asamblea. Se abren las votaciones para que puedas escoger a tu preferido en la semana 10.

Ya sea que entres AQUÍ para que seas enviado al porta del reality donde podrás hacer tus votaciones directamente. O puedes ingresar a la aplicación de “TV Azteca en Vivo” para después dar clic en la alternativa de “¡Vota por tu Granjero Favorito!“.

Si deseas obtener más puntos para los votos, no te preocupes, puedes iniciar sesión en el portal, recibirás más puntos, además puedes cumplir algunas misiones para obtener más votos.

¿Qué gana El Más Gallito en La Granja VIP?

Aunque todos desean tener el título de “El Más Gallito” por los beneficios en la semana 10, en realidad nadie sabe qué les puede tocar, ya que semana con semana van cambiando.

Por ejemplo, la semana anterior la ganadora fue Ivonne Montero, quien logró pasar en automático para jugar al Juego del Capataz; sin embargo, lo perdió al ser nominada con El Legado de Fernando Lozada, además de recibir la visita de su hija en La Granja VIP, un momento emotivo para ella al poder reencontrarse, en especial cuando ya han pasado varias semanas cuando los Granjeros no han podido tener contacto con el exterior.

¿Quiénes han ganado El Más Gallito?

En la semana 10 ya van varios Granjeros que han obtenido el título de “El Más Gallito”, obteniendo ventajas en sus estrategias o recibiendo visitas inesperadas de sus seres queridos. Ellos han sido premiados en La Granja VIP:

Manelyk

Niurka Marcos

Rafael Mercadante

Mario “Mono” Osuna

Ivonne Montero

Por eso, no debes dejar pasar la oportunidad para votar, ya que tus votos puede hacer la diferencia para ayudar a tu Granjero o Granjera favorita.