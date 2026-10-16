Así votaron cada uno de los Granjero este jueves de Salvación, enterraron a uno y lo mandaron directo a la Tabla de Nominados

Este jueves de Salvación las estrategias fueron claras. El equipo de Manelyk González echó tierra en su mayoría a Julio Camejo, pero sus rivales eran más y dejaron enterrado a Mono Osuna quien pasó de inmediato a la Tabla de Nominados.

El equipo de Niurka ya había acordado que irían en contra de Mono Osuna, por lo que no fue una sorpresa que él fuera el Granjero con más tierra. Sin embargo, sí hubo fuertes enfrentamientos a lo largo de la dinámica.

Estas fueron las razones de cada uno de los Granjeros para echar tierra el jueves de Salvación

Cada uno de los Granjeros tuvo que elegir a qué nominado no quería ver en el juego de Salvación. Esta semana tenían que decidir entre Kevyn Contreras Bicolor, Azalia Ojeda, Julio Camejo o Mono Osuna. Así fueron sus votaciones:



Manelyk echó tierra a Julio Camejo. Le dijo que utiliza cosas que le dijeron cuando se llevaban bien para atacar y siente que utiliza a las personas.

Rafael Mercadante echó tierra a Mono Osuna. Le dejó en claro que es un competidor fuerte y que, por estrategia, es que el equipo iría contra él.

Le dejó en claro que es un competidor fuerte y que, por estrategia, es que el equipo iría contra él. Natalia Alcocer echó tierra a Mono Osuna. Le dijo que nunca va a estar de acuerdo con una actitud intimidante como la que tuvo con Niurka el miércoles de Asamblea. También le reclamó por decirle migajera y sin dignidad.

Le dijo que nunca va a estar de acuerdo con una actitud intimidante como la que tuvo con Niurka el miércoles de Asamblea. También le reclamó por decirle migajera y sin dignidad. Niurka echó tierra a Mono Osuna. Dijo que le gustaría que el público le diera la oportunidad a Azalia Ojeda de quedarse más tiempo en el reality porque se lo merece y él no.

Dijo que le gustaría que el público le diera la oportunidad a Azalia Ojeda de quedarse más tiempo en el reality porque se lo merece y él no. Mónica Escobedo echó tierra a Julio Camejo. Le dijo que era por estrategia ya que es un competidor fuerte y quería que Azalia tuviera más oportunidades de salvarse.

Le dijo que era por estrategia ya que es un competidor fuerte y quería que Azalia tuviera más oportunidades de salvarse. Fernando Lozada echó tierra a Kevyn Contreras Bicolor. Solo le dijo "esto te lo manda Pascal" aunque le aseguró que es la diversión de la casa.

Solo le dijo "esto te lo manda Pascal" aunque le aseguró que es la diversión de la casa. Ivonne Montero echó tierra a Mono Osuna. Dijo que todo deportista se vuelve una imagen a seguir y que lo que sucedió con Niurka le pareció muy ofensivo.

Dijo que todo deportista se vuelve una imagen a seguir y que lo que sucedió con Niurka le pareció muy ofensivo. Kunno le echó tierra a Julio Camejo. Primero le agradeció los momentos que vivieron en las primeras semanas, después le dijo que es un actor que solo busca convencer al espectador y que le preocupan mucho sus mentiras.

Primero le agradeció los momentos que vivieron en las primeras semanas, después le dijo que es un actor que solo busca convencer al espectador y que le preocupan mucho sus mentiras. Bebeshita le echó tierra a Kevyn Bicolor. Le dijo que lo elegía porque nadie más lo haría y aprovechó para decirle que se siente orgullosa de él por haber ganado el Huevo dorado.

La historia de AMOR sigue en La Granja VIP; “Bebeshita” se encarga de nominar a Kevyn “Bicolor” Contreras cerrando la réplica con un BESITO|Crédito: La Granja VIP