¿Ya no le tienen confianza? Manelyk y Azalia Ojeda hablan de la doble cara de este Granjero

Manelyk González y Azalia Ojeda protagonizaron una conversación sobre la desconfianza que sienten hacia uno de sus compañeros en La Granja VIP. Durante la plática, ambas coincidieron en que ciertos comportamientos del granjero no les parecen adecuados y pusieron en duda sus intenciones dentro del reality.

Azalia le comentó a Mane que esa actitud parecía formar parte de su manera habitual de actuar. Ante esto, Manelyk respondió que así era su juego, lo que llevó a Azalia a cuestionar directamente su forma de proceder y preguntarle si entonces era un doble cara. La charla dejó ver que la confianza entre los participantes sigue debilitándose.