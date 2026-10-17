Kunno, Bebeshita y Manelyk REVELAN sus romances antes de La Granja VIP: “Salía con un futbolista”

Antes de ingresar a La Granja VIP, algunos granjeros tuvieron que tomar decisiones sobre sus relaciones sentimentales. Durante una conversación, Kunno, Daniela Alexis “Bebeshita” y Manelyk González compartieron detalles de las personas con las que salían antes de comenzar el reality, así como de las posibilidades de retomar esos vínculos cuando termine su participación.

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¿Qué revelaron Kunno, Bebeshita y Manelyk sobre sus romances antes de La Granja VIP?

Bebeshita contó que antes de ingresar al reality estaba saliendo con un futbolista, aunque aclaró que nunca formalizaron una relación. Sin embargo, decidió terminar sus encuentros antes de comenzar su participación en el programa. “Güey, antes de entrar corté a un futbolista. Pero no éramos novios, sino como que salíamos”, explicó. Cuando sus compañeras le señalaron que entonces no había terminado un noviazgo, precisó que sí le comunicó su decisión de dejar de verlo. “Le dije: ‘Güey, ya no podemos salir, voy a entrar a un reality y como que me estorbas’”, recordó. Además, reconoció que la situación le resultaba complicada antes de comenzar esta nueva experiencia.

Por su parte, Kunno compartió que también había dejado atrás una relación que le interesaba. Según explicó, la incertidumbre sobre cuánto tiempo permanecería en La Granja VIP influyó en lo que decidió comunicarle a la otra persona.

“Yo sí estuve triste porque yo sí quería estar con una persona”, confesó. También recordó que le había explicado que no sabía si sus sentimientos continuarían siendo los mismos después del encierro.

En otro momento, la conversación se concentró en Manelyk González, quien recordó a un hombre con el que había salido años atrás y con quien retomó el contacto antes de ingresar al reality.

La granjera explicó que lo conocía desde que tenía aproximadamente 27 o 28 años y que, tras volver a hablar, él le propuso hacer un viaje juntos y darse otra oportunidad.

La propuesta fue tan importante para ella que incluso consideró dejar pasar su participación en el proyecto.

Finalmente, optó por ingresar a La Granja VIP y planteó la posibilidad de viajar en diciembre. “Yo regreso en diciembre”, le dijo, antes de preguntarle qué destino le gustaría visitar.

Manelyk también compartió la respuesta que recibió cuando le preguntó qué ocurriría si él ya no estaba disponible para entonces: “Si llevo esperando tantos años, ¿tú crees que no voy a esperar tres meses?”.