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La Resolana | La fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega con el Capi Pérez que saca el talento de sus invitados de lujo

La fiebre por la Copa del Mundial de la FIFA 2026 llega al programa de La Resolana y el Capi Pérez saca las habilidades de sus invitados en esta divertida dinámica

Nicky Chávez, Bastián Delfín y Paquideus llegan al Programa de La Resolana como invitados de lujo y el Capi Pérez saca sus mejores habilidades de futbol como previa a la Copa del Mundial de la FIFA 2026, ¿quién es mejor? Así sucedió todo en vivo por la señal de Azteca Uno.

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