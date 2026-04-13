La Resolana | La fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega con el Capi Pérez que saca el talento de sus invitados de lujo

Nicky Chávez, Bastián Delfín y Paquideus llegan al Programa de La Resolana como invitados de lujo y el Capi Pérez saca sus mejores habilidades de futbol como previa a la Copa del Mundial de la FIFA 2026, ¿quién es mejor? Así sucedió todo en vivo por la señal de Azteca Uno.

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