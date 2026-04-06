La Resolana | El Capi Pérez inicia hoy en vivo por la señal de Azteca Uno la dinámica: “Juego de Gemelos”

Para hoy domingo 5 de abril de 2026, el Capi Pérez pudo tener en vivo a 4 invitados de lujo que estuvieron en La Resolana. Descubre cómo les fue y qué hicieron en la famosa dinámica de: “Juego de Gemelos”; así fue el programa en vivo por la señal de Azteca Uno

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