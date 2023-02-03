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FOTOS | Piqué se mostró despreocupado ante la amenaza de un posible "regalo" de Shakira por su cumpleaños.

El cantante se dejó ver montado en su lujoso auto acompañado de Clara Chía en su cumpleaños número 36.

Por: Tv Azteca

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