Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
FOTOS | Shakira se deja ver en partido de beisbol, ¿quedó harta del futbol?
La parada de la cantante colombiana en un partido de beisbol en Miami al lado de sus hijos levanta el rumor que del futbol no quiere saber nada.
Shakira.
Shakira.
Shakira.
Shakira.
Shakira.
Shakira.
Shakira.
Shakira.
Shakira.
Shakira.
Shakira.
Shakira.
Shakira.
Shakira.
Shakira.
Shakira.
Shakira.
Shakira.
Shakira.
Shakira.
Shakira.
Shakira.
Shakira.
Shakira.
Shakira.
Shakira.