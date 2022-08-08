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FOTOS | Shakira se deja ver en partido de beisbol, ¿quedó harta del futbol?

La parada de la cantante colombiana en un partido de beisbol en Miami al lado de sus hijos levanta el rumor que del futbol no quiere saber nada.

Por: TV Azteca

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Crédito_ Instagram_ Cristy Nodal _ @cristy_nodal - 2021-03-08T095545.016.jpg
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