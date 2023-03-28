Shawn Mendes desató toda la euforia durante su visita a nuestro país.

Shawn Mendes cautivó a miles de seguidoras que colmaron una plaza comercial del sur de la Ciudad de México, para verlo por unos minutos, pues el joven cantante visitó tierra azteca como parte de la campaña de una conocida tienda de ropa de la cual es imagen.

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Poco después de las 5:30 de la tarde de este lunes, el canadiense apareció en medio de la euforia de quienes lo esperaron por horas. Cabe señalar que la seguridad del lugar cubría diversos puntos, pues las fanáticas llegaron desde temprano y abarrotaron los pasillos.

Una vez que su ídolo las atendió y se tomó algunas fotos, su equipo de seguridad lo resguardó, pues él mismo se acercó a saludar algunas fans frente a frente.

¿Cuál fue la reacción de sus fans al verlo tan cerca?

Para las jóvenes, fue un momento único y valió la pena la espera de horas para poder verlo.

Muy bonito, Shawn es una persona increíble y yo sabía que iba hacer algo así. Que lo amo y que muchas gracias por su música, me ha ayudado por momentos muy difíciles

Que me bese, sí, sí, que me bese

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Su música y que siempre ha sido muy real con los fans. Que muchas gracias por seguir haciendo música y por ser tan bueno con sus fans, porque no todos los artistas son así