Recordamos la increíble trayectoria profesional de Yuri.

Fue el 6 de enero de 1964, cuando Veracruz vio nacer a una estrella única que con su voz y talento inigualable conquistaría México y el mundo de habla hispana.

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Es Yuridia Valenzuela Canseco, hija de Carlos Valenzuela y Dulce Canseco, quienes la impulsaron desde niña en el estudio de la danza clásica, al grado de ganarse una beca para estudiar en el Ballet de Bolshoi de Rusia.

Cuando tenía 11 años, incursionó en la música con un grupo llamado ‘Manzana Eléctrica’, que formó su madre, quien siempre visionaria se mudó con ella tiempo más tarde a la Ciudad de México, en busca de una oportunidad que proyectara su carrera a nivel nacional e internacional.

¿Cómo comenzó Yuri su gran carrera hasta llegar a ser una gran cantante?

El entrañable Xavier López 'Chabelo', fue parte importante de su lanzamiento, al incorporarla como edecán en su programa ‘En familia con Chabelo’.

Aunque tras bambalinas se dio cuenta que Doña Dulce y su hija atravesaban por serias penurias económicas, pues la jovencita se desmayó a causa de la anemia que padecía por mala alimentación.

En 1978, Yuri grabó su primer álbum y un año más tarde participó en el Festival de la OTI, coronándose como artista revelación. Fue entonces que la fortuna empezó a sonreírle hasta convertirse en una de las voces femeninas más reconocidas de Hispanoamérica.

En 1995, contrajo nupcias con su inseparable compañero de vida, el chileno Rodrigo Espinoza, con quien en 2009 adoptó a su hija, Camila.

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Con millones de discos vendidos en todo el mundo, colaboraciones musicales diversas y una voluntad férrea para mantenerse vigente en constante evolución, Yuri alcanza en este 2023 nada menos que 47 años de luminosa carrera.

Con un historial de auditorios, arenas, teatros y otros recintos de México y el mundo que han sido testigos de la calidad de sus shows, la han convertido en una verdadera leyenda, tal como se titula su más reciente disco. Pero, la noticia es que este día el foro de este programa se viste de gala para recibirla, pues Yuri está por vez primera en Ventaneando.

