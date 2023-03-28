Yuri nos visitó y nos platicó cómo se encuentra con su gira ‘Euforia’.

La tarde de este lunes 27 de marzo, tuvimos el privilegio de tener por primera ocasión a Yuri en el foro de Ventaneando, quien nos visitó para hablarnos de los detalles de su gira ‘Euforia’ y sobre los proyectos de una bioserie de su vida.

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Ustedes son un súper programa que nos ayudan muchísimo a que la gente se entere de las cosas verdaderas, de las cosas buenas, de las cosas difíciles y de nuestra carrera que es lo más importante. La empecé en noviembre, pero sigo, estoy empezando, cómo quien dice a calentar motores de nueva cuenta, hice las Arenas que es un recinto muy difícil de llenar para una ochentera y sobre todo sola. Sin embargo, yo me aventé y me gustan las cosas difíciles, soy una gente que respeto mucho el escenario y respeto mucho a mi público

La cantante, reveló que se puso a ensayar para poder bailar y sorprender a su público de la misma forma que lo hace en cada una de sus presentaciones.

Lo logré, me puse a ensayar, me puse a echarle ganas, estaba yo con este rollo de la disautonomía, me costó mucho trabajar, porque me daban ataques de ansiedad terribles, pero lo logramos. Sobre todo, en esta ocasión, yo siempre tomo en cuenta lo que ellos quieren, ‘Queremos que hables menos’…, en este hablé menos, son dos horas de puros éxitos

Yuri reveló todos los cuidados que ha tenido a lo largo de su carrera antes de salir a un concierto para poder conservar su voz hasta el momento y seguir complaciendo a sus fans en el escenario.

Todavía conservo mi voz intacta, aparte de que me cuido, no fumo, no me asoleo cuando voy a hacer shows, porque el sol te inflama tus cuerdas vocales y te enronquece, no troto, no cuchí cuchí, tampoco antes del show. No puedo echar brinco antes del show, porque soy gritona…

¿Yuri está preparando una bioserie de su vida?

Yuri nos reveló que está trabajando en la producción de una bioserie de su vida, donde va a revelar cosas que nunca ha contado sobre su historia.

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