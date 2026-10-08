Un día para vivir | Responsabilidad | Temporada 5
La mamá de Adriana y Ximena está muy enferma y la muerte ha llegado para advertirles que les quedan solo 24 horas de vida y deberán resolver juntas su asunto.
La mamá de Adriana y Ximena está muy enferma y ha comenzado a ver a la muerte. Lo que ellas no esperaban es que la Muerte no iba por su mamá, sino por ellas. Ahora las hermanas tendrán que resolver juntas su asunto pendiente antes de que se cumpla el plazo de 24 horas que les dio la mismísima Muerte.