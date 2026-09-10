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Un día para vivir | Capítulo 7: Gracias por tanto amor | Temporada 5
Nataly parece que por fin ha encontrado el amor. Sin embargo, esto ha traído conflictos familiares. Por si fuera poco, el tiempo se le está acabando.
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Un día para vivir | Capítulo 6: Un par de mentirosos | Temporada 5
Ana Claudia y Tomás parecen tener la vida perfecta, pero ahora se acaban de enterar de que tienen menos de 24 horas para resolver su asunto o morirán.
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Un día para vivir | Capítulo 5: Promesa | Temporada 5
Liliana se acaba de graduar con honores de la universidad; desafortunadamente, su tiempo en este mundo está por terminar a menos que cumpla su pendiente.
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Un día para vivir | Capítulo 4: Feliz cumpleaños | Temporada 5
Marco es un jefe severo y ahora tiene que descubrir cuál es su pendiente, pero esto será complicado, pues él solo está enfocado en mejorar la excelencia de su empresa.
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Un día para vivir | Capítulo 3: Huye | Temporada 5
Nancy cree tener la vida perfecta y le gusta presumirlo, pero un día, al salir de su casa, descubre que tiene poco tiempo para resolver sus problemas.
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Un día para vivir | Capítulo 2: Al Despertar | Temporada 5
Katia está en coma y, para resolver su último asunto pendiente antes de morir, debe despertar. Lo primero será recordar qué es lo que pasó antes del coma.
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Un día para vivir | Capítulo 1: Cómplice | Temporada 5
La temporada 5 de “Un día para vivir” ha comenzado y lo hace con un impactante nuevo episodio.
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Un Día Para Vivir | ADN.
Como médico, Eduardo siempre ha luchado por la vida de sus pacientes, la muerte la conoce muy bien, o eso pensaba... Cuando Ella se le presenta, tendrá 24 horas para resolver sus pendientes, entre ellos apoyar a alguien que apenas comienza a volar. ¿Lo ayudará?
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Un Día Para Vivir | La verdad
¡Tic tac! Alonso extraña a Mariluz, su esposa, quien falleció en un extraño accidente y aunque nunca fue esclarecida su muerte, hay sospechas sobre él.
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Un Día Para Vivir | Sobreprotección
¡Tic tac! Rosalía ha sufrido junto con su hijo desde que era niño, pues la gente allá afuera es mala y tiene que protegerlo seguido, pero, ¿lo hará siempre?
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