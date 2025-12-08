inklusion logo Sitio accesible
El LEGENDARIO compositor Manuel Alejandro revive su historia creativa en una visita íntima en Ventaneando

El legendario autor habló de su origen, su forma de escribir y las canciones que marcaron a íconos como José José, Luis Miguel y Raphael.

Durante su visita al Foro de Ventaneando, Manuel Alejandro recordó que compone “desde el corazón y desde otro siglo”, además, destacó que sus obras han marcado a voces como José José, Emmanuel, Luis Miguel, Julio Iglesias y Raphael. Finalmente, anunció su recital íntimo del 15 de diciembre en El Cantoral, donde recitará letras acompañadas de las historias que les dieron vida, pues asegura: “no tengo voz para cantar”.