El LEGENDARIO compositor Manuel Alejandro revive su historia creativa en una visita íntima en Ventaneando

'El Patrón' reflexiona sobre el castigo impuesto tras fuerte pelea con Eleazar Gómez: "Es justo"
El luchador habló con Teo sobre la sanción que lo colocó como el primer nominado de la penúltima semana de La Granja VIP
Leo compartió en Instagram el principio que define su vida: Disciplina absoluta. Su entrenamiento es más intenso de lo que imaginábamos.
¿Eres vegano y no tienes ni idea de qué cocinar en Navidad? ¡No te preocupes! Aquí tenemos unas ideas sencillas para que tu cena quede deliciosa.
Alicia Villarreal, al final de una presentación, solicita que ya no ataquen a su hija Melenie Carmona por los comentarios que hizo en redes sociales
La distribución de tareas por parte del nuevo y último Capataz sigue generando reacciones entre los granjeros
Si este año quieres un pavo navideño jugoso, aromático y lleno de sabor sin complicarte la vida, el pavo a la naranja es la receta que estabas buscando.
Durante su visita al Foro de Ventaneando, Manuel Alejandro recordó que compone “desde el corazón y desde otro siglo”, además, destacó que sus obras han marcado a voces como José José, Emmanuel, Luis Miguel, Julio Iglesias y Raphael. Finalmente, anunció su recital íntimo del 15 de diciembre en El Cantoral, donde recitará letras acompañadas de las historias que les dieron vida, pues asegura: “no tengo voz para cantar”.