VIDEO: Lo reportan desaparecido, andaba perreando en una fiesta.

El susto que se habrán dado sus seres queridos terminó siendo un enojo que con el tiempo será una anécdota simpática. ¿Por qué? Pues un video reportó a una persona desaparecida y en realidad andaba perreando en una fiesta.

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El hecho tuvo mucha repercusión en TikTok a partir del protagonista de esta historia que pueden encontrarlo en esa red social como @hakim_km. En su perfil el hombre contó con muchos detalles la situación que vivió.

¿Cómo fue que lo reportaron desaparecido mientras andaba perreando en una fiesta? El hombre contó que en un momento comenzó a recibir mensajes y a tener muchas llamadas perdidas a su celular y redes sociales. Esto se debía a que en el mismo evento donde se encontraba suponían que se había perdido y ante ese contexto sus afectos decidieron reportarlo como desaparecido.



La cosa se tornó increíble cuando vio que en Facebook amigos, familiares y conocidos compartían sus datos ante la preocupación que tenían a causa de que no lo habían visto desde hacía un tiempo.



La cosa era intensa en su celular ya que tenía muchos mensajes como unas cuantas llamadas de sus afectos cercanos que tenían miedo de que algo le hubiera pasado cuando la realidad estaba lejos de ser grave.

El hombre simplemente estaba muy ebrio y perreando en la fiesta a la que había sido invitado y parece que la resaca fue muy intensa si consideramos lo que tardó en responder.

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El susto quedó disipado una vez que apareció y dio datos de su paradero como también transmitió calma al afirmar que estaba bien y no había nada de qué preocuparse. Esto será una historia agradable el día de mañana pero claramente entre medio hubo mucha gente que la pasó mal.