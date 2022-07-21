VIDEO: Jóvenes se graban surfeando arriba del Metro en CDMX.

El Subway Surfing se ha convertido en una de las nuevas tendencias para la población y ahora se ha manifestado a partir de un video donde unos jóvenes se grabaron surfeando arriba del Metro en CDMX.

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El hecho sucedió en la estación Ciudad Deportiva y se bajaron a toda velocidad en Velódromo, estaciones elevadas de la línea 9 del metro en la Ciudad de México, no sin antes documentar todo el trayecto y compartirlo en las redes sociales.

¿Cómo fue que los jóvenes se grabaron surfeando arriba del Metro en CDMX? Los jóvenes se pusieron de pie e incluso caminaron sobre el primer vagón durante el breve trayecto entre una y otra estación, por lo que pusieron a prueba sus nervios y equilibrio para no sufrir algún tipo de accidente.



Algo que llamó la atención de los espectadores fue el momento en que uno de los choferes del metro que iba en dirección opuesta alcanzó a observar al protagonista, quien probablemente lo habría comunicado con las autoridades correspondientes para evitar que ocurriera en otra estación.



Al llegar a Velódromo, los jóvenes corrieron a toda velocidad para abandonar las instalaciones y evitar cualquier tipo de confrontación o problema legal, ya que en el Artículo 230 de la Ley de Movilidad se prohíbe expresamente utilizar zonas no destinadas a los pasajeros, por lo que podrían ser remitidos ante un juez cívico para la sanción correspondiente.

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El usuario que subió este video en Youtube es Selerdios Ph, quien cuenta con poco más de tres mil suscriptores en su canal pero que en Instagram ha adquirido mayor popularidad. Además de presumir gusto por la fotografía, también se ha caracterizado por subir a rascacielos de la CDMX.