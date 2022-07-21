VIDEO: Extraña transmisión de parque de diversiones de CDMX causa terror.

Hay situaciones donde ocurren momentos extraños a los que estamos muy poco habituados y esta fue una de ellas debido a que se ha reportado un video con una extraña transmisión de un parque de diversiones de CDMX que causó terror.

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El hecho aconteció en la madrugada de anoche, es decir la de este mismo 20 de julio a partir de una transmisión en vivo en Instagram de la cuenta Six Flags México que tuvo unos cuantos hechos raros que ahora pasaremos a comentar.

¿Qué contenía la extraña transmisión del parque de diversiones de CDMX? Al momento en que comenzó a hacerse una persona grabó la parte inferior de su cuerpo caminando para después correr, escucharse ruidos raros y finalizar todo de una manera espontánea.







Alrededor de la una de la madrugada se activaron las notificaciones de un aproximado de 612 mil personas que siguen la cuenta, avisando que el colorido parque que alberga figuras infantiles como los queridos Looney Tunes o algunos de los superhéroes más populares en la historia Batman, Superman y La Mujer Maravilla había iniciado un insta live, lo cual de inmediato alarmó a todos pues no suelen realizarse ese tipo de interacciones en dicha plataforma social y mucho menos en un horario en el que la mayor parte de las personas se encuentran durmiendo.

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Duró muy poco tiempo pues el video no se extendió más de 2 minutos, pero fue suficiente para que usuarios de las redes sociales den su punto de vista con algunos especulando que fue grabado dentro de las mismas instalaciones del parque temático, por lo que las teorías sobre qué ocurrió detrás del viral momento que aún sigue publicado en su cuenta oficial de Instagram y tiene ya más de 300 mil reproducciones no pararon de dar de qué hablar.