La Voz Senior: Así se vivió la maravillosa segunda noche de knockouts.

Nuestra segunda noche de knockouts en La Voz Senior comenzó con la presencia de nuestros queridos coaches Belinda, Yahir, María José y Ricardo Montaner, quienes nos prepararon grandes sorpresas.

El talento mexicano se hizo presente en La Voz Senior

Hilda Gil se apoderó del escenario de La Voz Senior.

María José llegó al escenario con Armando Valdéz, quien interpretó Tu significas mucho para mí, Luis Jorge cantó Vivir así es morir de amor y Juan Manuel cautivó a México con Vivir Mi Vida.

Los tres participantes nos dejaron con la boca abierta; sin embargo, la Josa se quedó con Armando.

Los participantes nos regalaron inolvidables presentaciones

Yahir también se hizo presente con algunos integrantes de su equipo. Y es que Freddy Persa cantó ¿Qué será de ti?, Pippa A dónde quiera y José Gerardo Pídeme.

Yahir enfrentó una ardua decisión, pero finalmente se quedó con Freddy Persa para continuar esta aventura en La Voz Senior 2021.

María José y Yahir subieron al escenario para interpretar Ya no me acuerdo más de ti, canción que sacó su lado más romántico.

Nuestros queridos coaches llenaron de magia y dulzura esta edición de La Voz Senior 2021.

El Team Montaner también hizo de las suyas en la segunda noche de knockouts, pues Miguel Ángel Grageda cantó Perdóname, Zoila Regina La gata bajo la lluvia y Juan Manuel nos puso a bailar con su lado más rockero.

El maestro Montaner no se pudo resistir ante el estilo imparable y elegante de Juan Manuel.

Nuestro talentoso coach Yahir también llegó al escenario con Adaliz y su interpretación El recuento de los daños, Juan José Castillo con El día que vuelvas y Mr. Clayton con Fly me to the moon.

Mr.Clayton fue elegido por nuestro querido coach Yahir para continuar en esta aventura.

Finalmente, Belinda cerró la noche con las participaciones de Linna, Roy Flores y Viola Dorantes, esta última fue la elegida para el Team Belinda.

