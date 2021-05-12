La Voz Senior: Brilla Viola Dorantes, hermana de Paquita la del Barrio.

Talentosos y experimentados participantes se hicieron presentes en la última noche de audiciones de La Voz Senior. Nuestros queridos coaches Belinda, Yahir, María José y Ricardo Montaner se enfrentaron a reñidas batallas para quedarse con los mejores cantantes de la noche.

Las audiciones arrancaron con Patty Carr, quien cautivó con la canción Last Dance a todo México. Nuestro querido Yahir cayó rendido ante la mexicana, pues fue el único que giró su silla.

Luis Jorge, de 61 años, subió al escenario para interpretar Quiero Dormir Cansado. El capitalino hizo suspirar a nuestra querida Josa, pues giró su silla sin pensarlo dos veces.

Viola Dorantes, hermana de Paquita la del Barrio, impacta con su audición

Viola Dorantes, hermana de Paquita la del Barrio, llegó al escenario para cantar Que Nadie Sepa Mi Sufrir. La cantante, de 69 años, regaló un tremendo espectáculo que dejó a todos con la boca abierta.

La veracruzana emocionó a nuestra querida Belinda, pues fue la única que giró su silla. “Es una experiencia para mí y en mi carrera artística”, confesó la cantante sobre su experiencia en La Voz Senior 2021.

Viola se quedó en el Team Belinda para conquistar a todo México con su talento y potente voz.

Experimentadas voces se dieron cita en La Voz Senior 2021

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Ellos también nos pusieron la piel chinita con su interpretación

La noche continuó con Francisco Navarro, quien presumió su romanticismo al ritmo de Fruto Robado. El participante eligió al maestro Ricardo Montaner para aprender de su experiencia.

Mr. Clayton llegó desde Tijuana para interpretar Vehicle. Yahir hasta se emocionó y se sorprendió tras ser elegido por el participante.

Nuestra hermosa María José subió al escenario para deleitar a México con la canción Me Equivoqué. La querida Josa llenó de sentimiento el escenario de La Voz Senior 2021.

Manolo cantó Amnesia y emocionó al maestro Ricardo Montaner. El concursante se entusiasmó por quedar dentro de nuestro reality show.

Rossy Rodríguez cautivo a todo México con el tema Una Ola. Tras pensarlo por mucho tiempo, la talentosa mujer se unió a las filas de María José.

Freddy Persa cantó ¿Y Cómo Es Él? dejando a nuestros coaches atónitos con su histrionismo en el escenario. El cantante se confesó admirador de nuestros coaches; sin embargo, se unió al Team Yahir.

Enrique Avilés cantó Dos Gardenias con mucha pasión; sin embargo, se quedó en las filas de Belinda. Por su parte, El Toskano eligió las filas de María José para desarrollar sus habilidades musicales.

Marta Bella cerró la noche con Me Cuesta Tanto Olvidarte y se ganó el corazón de nuestro maestro Ricardo Montaner. Las audiciones acabaron, pero te esperamos en las noches de knockouts por Azteca UNO.

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