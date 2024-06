A Cada Quien Su Santo | Un regalo divino

Paloma está preocupada porque tendrá un bebé producto de un amor fugaz que vivió con su vecino: ahora él se fue a vivir lejos y ella no sabe dónde puede encontrarlo, pero no le importa en absoluto ser madre soltera y quiere tener a su bebé. Su hermana Margarita, quien no puede tener hijos, le da la opción de quedarse con el hijo que está esperando Paloma; aunque ella no quiere, la obliga su hermana y también su madre. Cuando nace la pequeña, mandan a Paloma a estudiar en Estados Unidos para que la gente no sospeche que la pequeña Cielo María es hija de Paloma. Después de años, Margarita y su esposo fallecen, haciendo que Cielo María quede huérfana. Cuando Paloma se entera de esta noticia vuelve a México para buscar a la hija que le quitaron hace años, le explica todo y ahora, con ayuda de San Antonio, pueden vivir felices.