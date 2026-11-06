4 tarjetas de Saja Boys tipo fotografía para tu colección de KPop Demon Hunters

Si eres fan de KPop Demon Hunters y quieres ampliar tu colección de artículos inspirados en los Saja Boys, las tarjetas tipo fotografía son una alternativa que no puede faltar entre tus recuerdos favoritos. Sus diseños inspirados en los integrantes de la banda, sus colores llamativos y sus acabados brillantes permiten crear una colección con mucho estilo y personalidad.

Además, puedes guardarlas en un álbum de photocards, colocarlas en fundas transparentes o utilizarlas para decorar un espacio dedicado a tus personajes favoritos. Desde tarjetas holográficas hasta postales con ilustraciones de Jinu, Baby, Abby, Romance y Mystery, checa estas cuatro opciones que puedes encontrar en Etsy y eBay.

Ideas de tarjetas fotográficas de Saja Boys para coleccionar y decorar

Si buscas tarjetas de Saja Boys para darle un toque especial a tu colección de KPop Demon Hunters, existen diferentes diseños que puedes conseguir en tiendas en línea. Algunas opciones destacan por sus efectos holográficos, mientras que otras presentan ilustraciones individuales de los integrantes o imágenes grupales inspiradas en sus canciones y presentaciones.

1. Tarjetas holográficas de los cinco integrantes de Saja Boys en Etsy

Si quieres tener a todos los integrantes de la banda en una sola colección, estas tarjetas holográficas son una opción que llamará tu atención. El paquete incluye cinco photocards inspiradas en Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby Saja, cada una con ilustraciones y acabados brillantes que recuerdan el estilo de las tarjetas coleccionables del K-pop.

Uno de sus atractivos es que, de acuerdo con la publicación, cada tarjeta incluye una funda protectora y un TopLoader, por lo que puedes conservarlas sin necesidad de comprar accesorios adicionales. Son ideales para organizarlas en un álbum, exhibirlas en tu escritorio o intercambiarlas con otras fans. Puedes encontrarla en Etsy.

Tarjetas fotográficas holográficas de Saja Boys. Tarjetas fotográficas holográficas de Saja Boys. ((Especial/Etsy))

2. Postales fotográficas de Saja Boys inspiradas en Soda Pop y Your Idol en Etsy

Para quienes disfrutan las ilustraciones individuales de sus personajes favoritos, estas postales son una alternativa para personalizar su colección. Los diseños incluyen retratos de Jinu, Baby, Abby, Romance y Mystery, además de una ilustración grupal de los Saja Boys que puedes elegir para darle variedad a tu álbum.

Una de sus características es que tienen un formato A6, de 10 x 14.8 centímetros, y están impresas en diferentes tipos de papel. También puedes elegir la opción de tres postales y escribir cuáles diseños quieres recibir en el apartado de personalización.

Esta propuesta es ideal para colocarla en un pequeño exhibidor, decorar una repisa o combinarla con otros artículos inspirados en KPop Demon Hunters. Está disponible en Etsy.

3. Tarjetas fotográficas de Saja Boys y Huntrix en eBay

Si prefieres una colección que incluya a los Saja Boys y también a las integrantes de Huntrix, esta propuesta puede ser una alternativa interesante. Se trata de un conjunto de tarjetas fotográficas que el vendedor anuncia como parte de una colección de McDonald’s inspirada en KPop Demon Hunters.

En las imágenes de la publicación se pueden observar tarjetas con diferentes diseños, colores brillantes y fondos de estilo futurista. Es una opción para quienes disfrutan reunir artículos de ambos grupos y quieren crear un espacio de colección con referencias a sus personajes favoritos. Estas tarjetas se pueden conseguir en eBay.

Tarjetas fotográficas de Saja Boys y Huntrix anunciadas como colección de McDonald's. ((Especial/eBay))

4. Photocard holográfica de Baby Saja para tu colección de KPop Demon Hunters en eBay

Si Baby Saja es uno de tus personajes favoritos, esta tarjeta fotográfica holográfica puede convertirse en una pieza especial para tu colección. A diferencia de los paquetes con varios integrantes, esta publicación está dedicada al pequeño personaje de los Saja Boys y presenta un diseño con acabado Holofoil, que aporta un efecto brillante a la tarjeta.

De acuerdo con la descripción del vendedor, se trata de una tarjeta de tamaño estándar, identificada como promocional y relacionada con una colección de McDonald’s de 2026. También aparece clasificada en condición cercana a nueva, aunque no cuenta con una calificación profesional. Puedes conseguirla en eBay.