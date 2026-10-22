Descubren que unos mapaches enanos de una isla mexicana aprendieron a convertir la basura en juguetes

El territorio mexicano resguarda una enorme cantidad de especies de animales que viven entre selvas, islas y playas. Y uno de los descubrimientos que está causando gran interés sobre la fauna en Cozumel, es el particular comportamientos de los mapaches pigmeos, que demostraron una habilidad sorprendente al tomar residuos de papel para transformarlos en juguetes.

En un reporte de Smithsonian Magazine, se señala que en enero del 2026 se habrían tenido los primeros vistazos de cómo una mapache pigmeo tomó restos de basura, solo que en lugar de comérselo, lo llevó a un cuenco de agua, lo sumergió y con sus patas le dio la forma de una pelota. Esto podría parecer una coincidencia, pero una vez que terminó con la creación, la habría colocado en el suelo para perseguirla y crear así una forma de entretenimiento propia.

Los mapaches pigmeos se consideran en peligro de extinción en México|Canva

¿Cómo aprendieron los mapaches pigmeos de México a "reciclar" la basura para hacer juguetes?

De acuerdo con un artículo de Wild, los investigadores se habrían encontrado con la novedad de que esta habilidad no es aislada entre los mapaches, sino que en su grupo los miembros habrían aprendido a alterar la forma de la basura. A este fenómeno se le denomina "cultura material" y se refiere a los procesos de aprendizaje que los animales adquieren conforme su entorno y van pasando de generación en generación.

Es decir, "reciclar" no es un conocimiento nato de los mapaches, sino que van desarrollando capacidades conforme las interacciones que tienen con otros, según un informe del Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres. Aún no está claro si todos los especímenes que conviven en el mismo hábitat tienen estas habilidades y solo estarían plenamente identificados un grupo de hermanos de mapaches, uno de ellos ya en revisión veterinaria.

¿Por qué los mapaches pigmeos están en peligro de extinción?

Los mapaches pigmeos (Procyon pygmaeus), conocidos también como "mapaches enanos", son una especie de mamíferos carnívoros de la familia Procyonidae, catalogado como endémico de Cozumel, Quintana Roo y que actualmente se consideran en peligro de extinción en México. Tal como lo indica su nombre, estos animales son de menor tamaño que otros "parientes" de la misma especie, ya que pesan de 3 a 4 kilos, rango mencionado en Animalia.