Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026: cinco libros esenciales para descubrir su obra

La Academia Sueca ha sorprendido al mundo al galardonar a la poeta, ensayusta y traductora canadiense Anne Carson con el Premio Nobel de Literatura 2026.

A sus 76 años, Carson se consolida en la cumbre literaria gracias a una obra que el jurado calificó como audaz e inventiva, destacando la capacidad asombrosa que tiene la autoria para entablar un diálogo lúdico con la tradición clásica y crear nuevas formas de expresión en el marco contemporáneo.

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5 obras imprescindibles de Anne Carson, ganadora del Nobel de Literatura 2026

Autobiografía de rojo (1998)

Considerada por la crítica internacional como la obra cumbre y más revolucionaria de Anne Carson. Una novela en verso que recrea libremente un mito clásico del poeta griego Estesícoro. Es la puerta de entrada al estilo de la ganadora del Nobel, explora el dolor de la otredad, la identidad y el deseo de forma sensible.

La belleza del marido: un ensayo de ficción en 29 tangos (2000)

El libro disecciona de manera descarnada la anatomía de un matrimonio en decadencia. Utiliza el ritmo y la tensión dramática del tango rioplatense, además de explorar la vulnerabilidad, el desamor y la infidelidad, tomanfo como hilo conductor la premisa de "La belleza es verdad".

Eros, el dulce-amargo (1986)

Un ensayo filosófico que examina la naturaleza del deseo erótico, tomando como punto de partida la lírica de Safo de Lesbos y los diálogos de Platón. Sienta las bases teóricas de toda la literatura posterior de Carson y es indispensable para los amantes de la filosofía del amor.

Nox (2010)

Es una especie de epitafio visual y canto fúnebre dedicado a la memoria de Michael, el hermano que falleció en el exilio en Dinamarca tras décadas de ausencia en la familia. Es una caja que despliega un acordeón de páginas lleno de collages, fotografías, cartas y traducciones de poemas del romano Catulo.

Nox (2010)|Anne Carson

Decreación (2005)

Carson salta entre diversos formatos literarios, combinando poemas sueltos, guiones cinematográficos, ensayos académicos, piezas de ópera y oratorios religiosos.

