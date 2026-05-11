¿BTS candidato al Premio Nobel de la literatura por ‘Spring Day’?

Luego de que se diera a conocer que BTS cantó en su último concierto de la Ciudad de México “Spring Day” como parte de su gira mundial Arirang World Tour 2026, el título de este tema ya se encontraba anteriormente dentro de la conversación digital luego de que se diera a conocer que sería un excelente candidato para estar dentro del reconocimiento de un Premio Nobel de Literatura, actualmente muchos fans apoyan esta idea.

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Desde su lanzamiento en 2017 este tema ha sido considerado por muchos como una de las canciones más importantes del K-pop por lo que en Corea del Sur se abrió el debate si es viable que BTS pudiera recibir un reconocimiento a nivel mundial.

Spring Day forma parte del álbum You Never Walk Alone y rápidamente ganó popularidad por su letra melancólica y la cual se enfoca en la pérdida, la nostalgia y la esperanza, ya que, también se ha convertido en un himno de consuelo dentro del país surcoreano debido a los momentos dolorosos que ha atravesado socialmente.

¿Podría una canción de BTS ser considera dentro del Premio Nobel de Literatura?

Aunque actualmente no existe una categoría de música popular dentro de los Premios Nobel diversos medios asiáticos han señalado que el alcance emocional y cultural de “Spring Day” ha sido tan grande que muchos seguidores de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook consideran que la canción merece un reconocimiento histórico.

El resurgir de la canción se da luego a casi de una década de su estreno y debido a que el tema sigue rompiendo récords especialmente en plataformas digitales de Corea del Sur.

La canción es además uno de los temas más premiados de BTS ya que, ganó como "canción del año" en los Melon Music Awards de 2017. Asimismo, medios especializados destacan su madurez lírica y la manera en que logró conectar de manera emocional y a nivel mundial con el público.

Mientras el debate continúa en redes sociales y medios coreanos, ARMY asegura que el verdadero premio para BTS es haber creado una canción que sigue acompañando a millones de personas.