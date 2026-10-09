Videojuegos de terror para jugar tanto en Xbox como en PlayStation, ideales para jugar una noche de Halloween

Los videojuegos de terror son una excelente opción para disfrutar de una noche de Halloween diferente, con historias inquietantes, criaturas aterradoras y escenarios que ponen a prueba los nervios. Tanto en Xbox como en PlayStation existen títulos para quienes buscan experimentar momentos de tensión frente a la pantalla.

Desde aventuras de supervivencia hasta juegos psicológicos, hay propuestas para distintos gustos y niveles de dificultad. A continuación, te presentamos algunas opciones ideales para jugar durante una noche de miedo.

Caminos de la Vida | Programa 09 de octubre 2026

¿Cuándo es Halloween?

Halloween se celebra todos los años el 31 de octubre, una fecha asociada con los disfraces, las calabazas decoradas y las historias de terror. La festividad tiene lugar la noche anterior al Día de Todos los Santos y se popularizó especialmente en Estados Unidos, aunque actualmente también se festeja en numerosos países. Durante esta jornada, muchas personas organizan fiestas temáticas, maratones de películas y actividades para disfrutar con amigos y familiares.

¿Qué videojuegos jugar en Xbox y PlayStation en Halloween?

Para disfrutar de una noche de Halloween frente a la consola, existen videojuegos de terror que combinan suspenso, supervivencia y experiencias aterradoras. Tanto Xbox como PlayStation cuentan con títulos para quienes prefieren jugar en solitario y para quienes buscan compartir el miedo con amigos.

Videojuegos de terror para jugar en solitario

Resident Evil Requiem: una aventura de supervivencia que combina terror, exploración y enfrentamientos contra criaturas peligrosas.

Silent Hill f: una propuesta de terror psicológico ambientada en el Japón de la década de 1960, con escenarios inquietantes y una historia perturbadora.

psicológico ambientada en el Japón de la década de 1960, con escenarios inquietantes y una historia perturbadora. Dead Space (Remake): transcurre en una nave espacial infestada de criaturas aterradoras, donde la supervivencia depende de administrar los recursos y enfrentar amenazas constantes.

Cronos: The New Dawn: combina ciencia ficción, horror y exploración en una aventura donde cada decisión puede resultar crucial.

Videojuegos de terror para jugar con amigos