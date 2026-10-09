OFICIAL: Crunchyroll anuncia anime inspirado en el webtoon “Teenage Mercenary”; fecha de estreno y posible cantidad de capítulos

¡Ya es oficial! Crunchyroll confirma la adaptación al anime del webtoon “Teenage Mercenary”. Si bien el anuncio se había dado hace un par de años, no fue hasta ahora que el servicio de streaming reveló el primer avance de la serie, cuya fecha de estreno está programada para 2027. Aquí te compartimos el primer vistazo:

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¿Cuántos capítulos tendrá el anime de “Teenage Mercenary” y qué día estará disponible?

La adaptación al anime de “Teenage Mercenary” fue confirmada por la plataforma de streaming durante la New York Comic Con, que dio inicio este jueves, 8 de octubre. La fecha exacta de estreno aún no ha sido revelada. No obstante, se dio a conocer que la serie estará disponible en algún momento de 2027. Dado que apenas se reveló su primer avance, no hay detalles específicos sobre la cantidad de episodios o si se dividirá en partes, como otras series. Sin embargo, siguiendo adaptaciones anteriores de webtoons, lo más probable es que la primera temporada de este nuevo anime esté compuesta por un aproximado de 12 a 13 episodios.

¿Qué se sabe sobre el anime “Teenage Mercenary”?

De acuerdo con la información revelada en el panel de Crunchyroll Showcase, Manabu Ono - famoso por Dead Mount Death Play - será el encargado de dirigir la serie, además de fungir como compositor. Koji Haneda estará a cargo de los diseños de personaje, mientras que Hiroyuki Sawano compondrá la música. Studio J.C.STAFF producirá la animación.

Teenage Mercenary | Crédito: YC / Rakeyon

¿De qué tratará?

El anime estará basado en el webtoon “Teenage Mercenary”, escrito por YC e ilustrado por Rakeyon. La historia gira en torno a Ijin Yu, un pequeño niño de ocho años que perdió a sus padres en un accidente aéreo y quedó varado en un país desconocido. Tras la tragedia, Yu se ve obligado a convertirse en un mercenario para poder sobrevivir. Años después logra volver a su hogar. Si bien todo parecía estar bajo control, conforme el protagonista se adapta a su nueva vida, descubre la vida en el colegio no es más que otro desafío de supervivencia.