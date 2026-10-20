El verdadero GOL detrás de los videos hechos con IA de GTA, Shrek, La Oficina y Toy Story, la historia real de los videos virales en ‘X’

El mundo del fútbol se ha visto revolucionado debido a la nueva popularidad que ha tomado uno de los goles más importantes de Mesut Özil para el Arsenal frente al Ludogorets de Bulgaria hace casi diez años.

Caminos de la Vida | Programa 20 de octubre 2026

Lo llamativo es que este emblemático gol ha sido modificado por la inteligencia artificial y ha comenzado a circular por las redes sociales en versiones tan inesperadas como divertidas. Es que de esta manera podemos ver como protagonistas a personajes como Shrek, Bob Esponja, Woody de Toy Story, Mario, los personajes de Los Increíbles, entre otros.

Así es que podemos ver una combinación de una de las jugadas más importantes modificada por la inteligencia artificial. Ante esto es que los usuarios de las redes sociales han reaccionado ante el nuevo fenómeno viral.

¿Qué tuvo de especial el gol de Mesut Özil contra Ludogorets?

El gol en cuestión ocurrió el 1 de noviembre de 2016 cuando el Arsenal se enfrentó al Ludogorets Razgrad de Bulgaria por la fase de grupos de la UEFA Champions League. El final del partido fue una victoria de 3-2 para el conjunto inglés.

Özil fue el encargado de darle el triunfo a su equipo en los últimos minutos. Esta jugada tuvo inicio con el pase largo de Mohamed Elneny que encontró al alemán en una posición favorable para atacar el arco. Mesut controló la pelota, le ganó al arquero rival con un sombrero, en el área pasó a dos defensores y pudo definir con mucha claridad.

“El Mago de Öz”, apodo de Özil, marcó uno de los goles más recordados de la historia. El jugador ganó grandes títulos a lo largo de su carrera como la Liga española y la Copa del Rey con el conjunto madrileño, además de cuatro FA Cups con los “Gunners”.

¿Qué hizo la Inteligencia Artificial con este gol?

En las redes sociales se pueden ver videos donde el futbolísta es reemplazado con personajes conocidos que definen el resultado, pero con resultados absurdo o sorprendente.

Me maman todos estos edits que están saliendo porque este gol de Mesut Özil es mi gol favorito de la historia https://t.co/oW01zinWw7 — Jose Carlos Cajero (@JCarlosCajero) October 16, 2026

Para poder lograr este resultado es que se usan aplicaciones y herramientas de inteligencia artificial para poder modificar las imágenes y poder animarlas. El fenómeno también muestra hasta dónde llegó la creación audiovisual con IA.