Detienen a estrella del fútbol mundial por consumo de sustancias mientras manejaba

Recientemente se dió a conocer que el futbolista profesional Raheem Sterling, quien ha debutado en clubes como Arsenal, Chelsea, Liverpool y Manchester City sufrió un accidente en su auto de lujo y fue detenido debido a consumo de sustancias ilícitas. Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento del caso.

Raheem Sterling: ¿Qué se sabe sobre la detención del futbolista?

De acuerdo con los primeros reportes, el deportista de 31 años de edad fue detenido cerca del enlace de Minley en la autopista M3 (Hampshire) y se ha declarado culpable del cargo de conducción peligrosa así como de posesión de drogas. Por otro lado, la información que ha salido a la luz es que al momento de la detención el futbolista se encontraba bajo los efectos del gas de la risa por lo que se le veían los párpados caídos y un semblante de fatiga además de que no pudo realizar pruebas básicas como tocarse la nariz con el dedo o caminar colocando un pie delante del otro. Incluso el deportista sentía frío cuando la temperatura era sumamente alta.

Hasta el momento se sabe que el futbolista fue detenido con seis cartuchos de óxido nitroso y un globo desinflado en el regazo. Además de esto, Raheem Sterling ha confesado tener problemas con el consumo de óxido nitroso, conocido como “el gas de la risa”. Algunos reportes señalan que la pena en prisión por este delito podría ser de 12 a 18 meses aunque hasta el momento se desconoce el veredicto legal final.

¿Quién es Raheem Sterling?

Raheem Sterling es uno de los deportistas más reconocidos en el fútbol profesional. Aunque hoy en día se encuentra sin equipo a lo largo de su carrera ha debutado con clubes reconocidos. Por ejemplo, debutó en la Premier League con el Liverpool e incluso ganó el premio Golden Boy en el año 2014. Por otro lado, dentro de los logros más reconocidos que tiene es haber conseguido cinco Copas de la Liga y una FA Cup con el Manchester City.