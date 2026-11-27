La emoción de la Liguilla continúa y uno de los encuentros más esperados está por definir cuál es el equipo que pasa a la Semifinal del futbol mexicano. El Club América y los Rayados de Monterrey se enfrentarán por segunda ocasión en los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, en un partido que promete estar lleno de intensidad y lo mejor de todo es que podrá disfrutarse de manera GRATIS y EN VIVO.

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Después de un primer encuentro lleno de intensidad, ambas escuadras volverán a encontrarse en la cancha, ahora con las Águilas como locales. Si quieres seguir cada jugada de este enfrentamiento sin contratar televisión de paga, aquí te contamos cómo verlo de manera gratuita.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS América vs. Rayados?

Los aficionados al futbol y aficionados de estos clubes podrán disfrutar del segundo partido entre América y Rayados a través de la señal abierta de Azteca 7, por lo que no será necesario contar con una suscripción. De igual modo si no cuentas con un televisor en el momento, podrás seguir el partido a través de un dispositivo móvil solo necesitas una excelente conexión a internet y visitar el sitio web de Azteca 7, buscar el botón rojo que dice EN VIVO y de manera inmediata comenzarás a disfrutar del encuentro.

Si crees que podría ser algo complicado aquí te dejamos el LINK directo para VER EL PARTIDO AMÉRICA CONTRA MONTERREY de manera rápida y sencilla.Recuerda que la transmisión estará disponible este sábado 28 de noviembre de 2026, a partir de las 21:00 horas.

¿Cómo llegan América y Rayados a su segundo partido de Cuartos de Final?

El marcador global del partido entre América vs Monterrey se mantuvo en 0-0, luego de que el primer enfrentamiento, disputado el miércoles 25 de noviembre en el Estadio BBVA, terminara sin anotaciones.

El encuentro estuvo marcado por la expulsión de Ricardo Chávez, de Monterrey, quien dejó a su equipo con diez jugadores desde los primeros minutos. A pesar de la inferioridad numérica, Rayados consiguió mantener su portería sin una anotación.

Ahora, las condiciones cambian para el segundo compromiso. Los de Coapa, dirigidos por Guillermo Almada, tienen a su favor su localía y la posición que consiguieron durante la fase regular, pues terminaron en el tercer lugar general, mientras que Monterrey ocupó el sexto puesto.

Esto significa que América puede avanzar a las Semifinales con una victoria o incluso con un empate en el marcador global. Por su parte, Rayados, bajo la dirección de Matías Almeyda, está obligado a conseguir el triunfo para mantenerse con vida en el Apertura 2026.