OFICIAL y CONFIRMADO: Azteca 7 transmitirá GRATIS el partido de Atlante vs. Pumas del 16 de octubre, ¿cómo verlo online?

La Liga BBVA no se detiene y este Viernes Botanero promete ser especial, pues estaremos siendo testigos del encuentro entre Atlante (16) vs. Pumas (12) como parte de la Jornada 12, siendo uno de los partidos más atractivos de toda la semana de nuestro futbol, el cuál podrás seguir a través de la señal de Azteca 7 y nuestro sitio web oficial por si quieres verlo en línea en punto de las 8:50 pm.

Te puede interesar: Muere influencer surcoreana mientras corría medio maratón, tenía 25 años

Por un lado tendremos a un conjunto blaugrana que busca levantar el vuelo de cara al cierre del torneo corto, donde además anunciaron un homenaje al mítico “Hobbit” Bermúdez y por otro, están los Pumas quienes se quedaron cerca de llevarse los tres puntos en su partido pasado el domingo.

¿Cómo ver el partido de Atlante vs. Pumas de la Liga BBVA MX?

Si no te quieres perder ningún momento del partido entre Atlante vs. Pumas de este viernes 16 de octubre pero no estarás en casa, te invitamos a seguirlo de manera online en nuestro sitio web oficial, a cuál puedes entrar haciendo clic en la siguiente liga.

Así de rápido y sencillo podrás seguir en vivo cada detalle de este partido que estará estelarizando la noche del viernes en la capital de México, pues este se estará realizando en el Estadio Banorte, recinto que también alberga a América y Cruz Azul.

¿Quién ganará en el partido de Atlante vs. Pumas?

A falta de solo 5 jornadas más, son solamente dos los puntos que separan al conjunto universitario de el también llamado “equipo del pueblo”, por lo que en caso de que los locales se lleven la victoria, podrían aspirar a jugar la Liguilla.

Ambos equipos comparten el mismo récord en los últimos 5 encuentros, en donde acumulan dos derrotas, dos empates y una victoria por lo que estamos frente a uno de los encuentros más parejos y electrizantes de este fin de semana y qué mejor que vivirlo a través de las figuras de Azteca Deportes.