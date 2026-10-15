Muere influencer surcoreana mientras corría medio maratón, tenía 25 años

Recientemente se confirmó una noticia que ha conmocionado a millones de personas, pues la influencer de Corea del Sur Yoo Jin-won falleció a la edad de 25 años hace unos días al intentar correr un medio maratón, siendo esta una de las creadoras de contenido dedicadas al deporte más reconocidas.

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Los primeros reportes oficiales señalan que la creadora de contenido perdió la vida el pasado domingo 11 de octubre en la Seoul Race, carrera llevada a cabo en Seúl, Corea, la cuál reúne a una gran cantidad de participantes, siendo que esta se quedó tan solo a 500 metros de poder completarla.

¿Qué pasó con la influencer surcoreana Yoo Jin-won?

El pasado lunes la carrera Seoul Race informó a través de sus redes sociales la triste noticia donde una participante había fallecido durante la carrera luego de que esta se desplomó cerca de la meta y que aunque recibió atención médica, esta no pudo resistir:

El 11 de octubre alrededor de las 8:49 AM, se produjo una situación de emergencia en el punto de 20.6 km donde un participante en el medio curso de la carrera de Seúl se derrumbó.

Después de la respuesta de emergencia in situ, fueron transportados a un centro médico por una ambulancia y recibieron tratamiento, pero desafortunadamente, fallecieron. Ante este lamentable suceso, la organización mostró sus condolencias, donde miles de usuarios en redes se unieron a la pérdida.

¿Quién era Yoo Jin-won?

En los últimos años, Yoo Jin-won se convirtió en una de las influencers con mayor huella dentro del mundo del running gracias a su constancia y disciplina, siendo una de las más populares y destacadas dentro de Corea del Sur.

Aunque no era una atleta profesional, logró conseguir números muy buenos, lo que le valieron para hacerse de un nombre dentro de la comunidad runner de su país, lo que le ayudó a ganar miles de seguidores, con quienes compartía su día a día, así como sus entrenamientos y carreras.

