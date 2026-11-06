Este fin de semana se estarán jugando la totalidad de los partidos de la Jornada 16 de la Liga BBVA donde uno de los encuentros más esperados es el de Tigres (15°) vs. Cruz Azul (3°), en donde ambos conjuntos buscarán salir del campo con los tres puntos de cara al final del torneo.

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Aunque el conjunto felino ya no tiene posibilidades matemáticas de clasificar a la Liguilla, no pondrá las cosas fáciles para los cementeros quienes buscan llegar a la fiesta grande del futbol mexicano como líderes, por lo que este imperdible partido estará llegando hasta ti de la mano de Azteca 7.

Azteca 7 transmitirá el partido de Tigres vs. Cruz Azul de la Jornada 16

Si tú eres fiel seguidor de los Tigres, Cruz Azul o simplemente disfrutas del futbol, probablemente sepas que este partido llegará de la mano de los mejores comentaristas y analistas del futbol mexicano, pues podrás verlo a través de la señal de Azteca 7 de manera gratuita por televisión abierta.

Es importante que sepas que también puedes ver este partido en nuestro sitio web oficial y en la app gratuita de TV Azteca Deportes, la cuál está disponible para teléfonos con sistema iOS y Android, por lo que no necesariamente necesitas de una televisión o estar en casa para seguir todos los detalles de este imperdible encuentro.

Tigres vs. Cruz Azul este sábado

Tras varios cambios de horario, finalmente se decidió que este partido de la Liga BBVA MX se jugará el sábado a las 6:50 pm, en donde Cruz Azul buscará sumar los tres puntos para aspirar a llevarse el liderato del torneo.

La ilusión celeste cree en el bicampeonato siendo que Cruz Azul lleva 4 victorias y un empate en sus últimos 5 encuentros y Tigres únicamente cuenta con una victoria en estos mismos encuentros, por lo que podríamos ver a La Máquina tomar vuelo en el cierre del semestre.