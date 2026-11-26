Hace unas horas que comenzó a correr un video en redes donde se logra ver una brutal pelea entre dos jugadores de la Liga NHL que le ha dado la vuelta al mundo por la manera en que uno a uno conectan golpes en el rostro del otro y el cómo sus compañeros y aficionados los apoyaban.

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Denominada como “la pelea del año”, este evento violento tuvo lugar en el partido entre los Boston Bruins vs. los Winnipeg Jets cuando a medio partido el delantero Tanner Jeannot se fue a los golpes contra el defensa Tyrel Bauer, despertando la emoción de toda la arena.

Así fue la “pelea del año” en un partido de hockey sobre hielo

Es sabido que el hockey sobre hielo es uno de los deportes que exigen más contacto para hacerse del puck, aunque en esta ocasión los ánimos rebasaron a los jugadores siendo que el marcador estaba empatado 1 a 1.

Aunque aún restaban 10’:49’’ del primer periodo, Jeannot y Bauer hicieron válida la regla #46 y soltaron sus bastones para intercambiar cerca de 40 golpes en un minuto, donde incluso el defensor perdió el casco pero ninguno de los dos cedió y cayó al suelo, por lo que los referees tuvieron que intervenir para parar la pelea y posteriormente sancionarlos.

¿Los jugadores de hockey sobre hielo se pueden pelear?

En la NHL (National Hockey League) es válido que a través de una pelea a puño limpio los jugadores liberen la tensión y frustración si están de mutuo acuerdo, por lo que deben de soltar sus bastones y quitarse los guantes para poder intercambiar golpes de manera pareja.

Una vez que comienzan los golpes, los jueces solo pueden intervenir cuando uno de los dos cae al suelo, si uno ya no se puede defender, pierde el equilibrio o si consideran que ya ha habido un exceso de violencia.

Tras pelear, ambos jugadores son penalizados con poco más de 5 minutos en el banco de castigos también conocido como “la congeladora”, donde estos deben de abandonar el terreno de juego hasta que los referees les permitan regresar, por lo que no están expulsados.