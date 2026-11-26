El fútbol internacional está de luto tras confirmarse la sensible muerte de Ingvar Jónsson, portero de 37 años que murió el 25 de noviembre de 2026, tras ser diagnosticado con cáncer el pasado mayo. El futbolista disputó partidos con Islandia y formó parte de la cuadrilla que llegó a cuartos de final de la Eurocopa 2016, logrando eliminar a Inglaterra.

¿Qué se sabe sobre la causa de muerte del guardameta Ingvar Jónsson?

El exportero islandés Ingvar Jónsson murió a los 37 años a causa de un cáncer maligno, esto de acuerdo con el reporte de su club, el Víkingur Reykjavík. Dentro del diagnóstico compartido, se dio a conocer que el deportista fue diagnosticado con cáncer maligno en mayo de 2026, lo que lo obligó a tomarse una pausa dentro de su carrera profesional para ser sometido a tratamientos.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Jónsson murió el pasado 25 de noviembre del 2026, junto a su familia y seres queridos. El guardameta, a pesar de estar bajo tratamiento médico, en octubre de 2026 participó en las celebraciones junto a sus compañeros tras conquistar el campeonato de la liga islandesa con el Víkingur.

¿Cuál fue la trayectoria profesional del portero Ingvar Jónsson?

• Su trayectoria en clubes (Víkingur, Stjarnan, Sandefjord, Viborg)

• Su participación con la selección de Islandia en la Eurocopa 2016

• Los homenajes recientes de sus exequipos tras su fallecimiento

Islandia Vs. Inglaterra Eurocopa 2026

Uno de los momentos clave dentro de la trayectoria deportiva de Jónsson fue el partido de los octavos de final de la Eurocopa 2016, Islandia logró una victoria histórica de 2-1 sobre Inglaterra tras remontar un gol temprano de penal de Wayne Rooney con anotaciones de Ragnar Sigurðsson y Kolbeinn Sigþórsson en los primeros 18 minutos. A pesar de que no sumo minutos, fue parte de la lista oficial de jugadores que se presentaron al encuentro.