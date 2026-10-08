¿El luchador Hijo de Fishman puede ir a la cárcel tras muerte de refería conocido como “El Búho”? Esto es lo que se sabe del caso:

En las últimas horas el caso del luchador conocido como el Hijo de Fishman le ha dado la vuelta al mundo debido a que durante una función le aplicó la llave conocida como “el martinete” al referí conocido como “El Búho”, uno de los más reconocidos y con mayor trayectoria dentro de los circuitos independientes de este espectáculo deportivo, quien lamentablemente perdió la vida.

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Los primeros detalles que se tienen es que el Hijo de Fishman fue detenido la noche del miércoles en Mineral de la Reforma, Hidalgo tras los eventos sucedidos en el Deportivo 11 de Julio, por lo que su libertad podría ser condicionada.

Hijo de Fishman va a la cárcel tras muerte de referí conocido como “El Búho”

Los primeros reportes es que el luchador implicado habría sido detenido por las autoridades locales pues se especula que este sería culpable de “homicidio culposo” por lo que la justicia será quien determine cómo será su proceso ante el juez de control.

Esta instancia evaluará la legalidad de la detención, así como su posible vinculación al cargo por el presunto homicidio, ya que en primera instancia han comenzado los trabajos de peritaje para determinar la relación del martinete con la muerte de Gerardo Germán Pineda, el verdadero nombre de “El Búho”.

¿Cuál es la condena de cárcel que podría recibir el luchador Hijo de Fishman?

Aunque situación legal aún se sigue definiendo y aún no se esclarece la relación del movimiento aplicado por el luchador con la muerte del referí, si esta llegara a ser considerada como un homicidio doloso, su condena podría ir de los 10 hasta los 30 años de prisión de acuerdo con la ley de Hidalgo.

¿El martinete está prohibido?

Aunque todo esto sucedió durante una función de lucha libre, el Hijo de Fishman habría aplicado un movimiento prohibido dentro de este deporte debido lo peligroso que puede ser, por lo que la culpabilidad del luchador podría verse sujeta a lo que las pruebas periciales señalen.