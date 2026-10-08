Muere famosos réferi de lucha libre, “El Búho”, en pleno ring en una pelea

La industria del deporte y la lucha libre mexicana se encuentran de luto luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Gerardo Germán Pineda, mejor conocido como “El Búho”, esto luego de que sufriera un acto no permitido por parte de un luchador. Esta noticia tiene conmocionados a todos los fans de la lucha ya que el réferi mexicano fue uno de los más famosos y queridos en México. Gerardo no solo se encargaba de impartir justicia en las peleas del ring sino que también debutó como luchador, esto bajo el nombre 'El Búho Negro II', carrera con la que logró tener muchos fans.

¿Cómo murió “El Búho” Pineda, réferi de la lucha libre?

El réferi mexicano “El Búho” Pineda fue víctima de un embate sobre el ring en una pelea que se llevó a cabo en el Centro Deportivo Cultural 11 de julio de Mineral de Reforma, en el municipio de Hidalgo. En dicho combate el ex luchador recibió un martinete, llave que está prohibida, por parte de el Hijo de Fisman, quién se econtraba peleando contra Máscara Sagrada NG .

Luego de este acto las autoridades intervinieron y el hijo de la leyenda mexicana de lucha libre, José Ángel Nájera Sánchez, fue detenido, calidad en la que continua. Por ahora se ha abierto una investigación para determinar un posible homicidio culposo y será el respectivo juez quién determine la situación legal que el responsable deba enfrentar.

Es con mucha tristeza que nos enteramos del sensible fallecimiento del referee hidalguense conocido como ‘El Búho’ la noche de ayer durante un encuentro entre Máscara Sagrada y el Hijo de Fishman. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amistades. #QEPD 🕊️ https://t.co/Ti4u62Cv7G — Lucha Libre Y Ya (@LuchaLibreYYa) October 8, 2026

¿Quién era “El Búho” Pineda, réferi y ex luchador mexicano?

Gerardo Germán Pineda, mejor conocido como "El Búho", fue uno de los réferis más conocidos de la lucha libre. En dicha área permaneció por tres décadas. Sin embargo, también debutó como luchador bajo el nombre 'El Búho Negro II' por 15 años. A lo largo de su carrera se enfrentó con figuras reconocidas del gremio como Mil Máscaras, Canek y el Hijo del Santo entre muchos otros. Destacó principalmente en la Arena Afición de Pachuca, uno de los recintos más populares de la lucha libre en dicho estado.

